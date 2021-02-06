В Республике Беларусь утвердили порядок введения в эксплуатацию БелАЭС

Совет министров Республики Беларусь утвердил положение о порядке приемки в эксплуатацию пусковых комплексов блоков БелАЭС. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Положением определены 10 госорганов и организаций, которые будут выдавать заключения при приемке станции в эксплуатацию. Замминистра энергетики, курирующий вопросы ядерной энергетики, является председателем приемочной комиссии, а гендиректор государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго» – его заместителем. Указанные в перечне госорганы будут направлять в комиссию своих представителей.

Также документ устанавливает функции комиссии и ее права. Так, комиссия должна будет проверить готовность пускового комплекса блока АЭС к безопасной эксплуатации, оценить соответствия требованиям ядерной, радиационной, промышленной, пожарной и экологической безопасности. Она имеет право назначать при необходимости дополнительные испытания отдельных конструкций и сооружений, систем и оборудования. Акт приемки должен быть утвержден постановлением Совета министров в течение 10 дней со дня его подписания всеми членами комиссии.