Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, не имеет сезонного характера, в его поведении отсутствует предсказуемость. На это обстоятельство обратила внимание эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, выступая в ходе традиционного сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в соцсети X (ранее Twitter). Она констатировала рост числа госпитализаций в некоторых странах, в том числе в Европе.

«Вирус не успокоился, отсутствует сезонность [в его распространении] в регионах с умеренным климатом в Северном и Южном полушариях, поэтому отсутствует предсказуемость», — отметила эксперт. «В случае с гриппом обычно мы видим рост [распространения] в определенные периоды в Северном и Южном полушарии. В случае же с ковидом этого нет. Ковид пользуется преимуществом в любой ситуации», — сказала ван Керкхове. «В Северном полушарии именно сейчас в ряде стран наблюдается рост не только числа случаев заболевания, но и числа госпитализаций. А ведь в Северном полушарии лето. Обычно с респираторными патогенами так не происходит», — пояснила она.

«Мы наблюдаем вызывающую обеспокоенность тенденцию роста числа госпитализаций в ряде стран, прежде всего в Европе», — резюмировала ван Керкхове.