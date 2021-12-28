Бутылку с зажигательной смесью бросили в здание посольства Турции в Польше во вторник.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«В здание посольства Турции на улице Раковецкой бросили бутылку с зажигательной смесью, так называемый коктейль Молотова», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Пожар был потушен сотрудниками посольства.

По неофициальной информации радиостанции, полиция задержала 34-летнего гражданина Турции. «Судя по записи камер наблюдения, мужчину сопровождал второй человек, который сбежал», — говорится в сообщении.

Кроме того, на тротуаре полицейские обнаружили бумажный пакет, в котором находились четыре коктейля Молотова.