В последние месяцы жизни британская королева Елизавета II боролась с множественной миеломой, пишет газета Independent со ссылкой на новую книгу телеведущего, писателя и друга королевской семьи Гайлса Брандрета.

«Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы – рака костного мозга – что объяснило бы ее усталость, потерю веса и «проблемы с передвижением», о которых нам часто говорили примерно в течение последнего года ее жизни», — написал он.

По его словам, наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в тазу и пояснице, а от множественной миеломы часто страдают пожилые люди.

Смерть королевы была зарегистрирована в Абердиншире 16 сентября генеральным регистратором Шотландии Полом Лоу. (gazeta.ru)