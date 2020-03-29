В Польше допустили перенос президентских выборов из-за коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда впервые признал, что выборы главы государства, намеченные на этот май, могут отложить из-за эпидемии коронавируса.

Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Правительство намерено проводить выборы, несмотря на протесты оппозиции, которая требует их перенести из-за эпидемии коронавируса.

«Выборы назначены, и никто из нас не знает, что произойдет на самом деле 10 мая этого года, то есть через полтора месяца», — заявил Дуда в эфире Польского телевидения.