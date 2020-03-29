В Польше допустили перенос президентских выборов из-за коронавируса

Президент Польши Анджей Дуда впервые признал, что выборы главы государства, намеченные на этот май, могут отложить из-за эпидемии коронавируса.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 10 мая. Правительство намерено проводить выборы, несмотря на протесты оппозиции, которая требует их перенести из-за эпидемии коронавируса.
«Выборы назначены, и никто из нас не знает, что произойдет на самом деле 10 мая этого года, то есть через полтора месяца», — заявил Дуда в эфире Польского телевидения.
«Если бы произошло так, что эпидемия будет бушевать, и мы будем все время придерживаться такой дисциплины и таких ограничений, которые есть на данный момент, то я думаю, что эта дата выборов тогда может оказаться несостоятельной», — добавил он.(РИА Новости)
| 2020-03-29T18:04:01+00:00 29 марта 2020, 19:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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