В подконтрольных оппозиции районах Сирии переходят на турецкую лиру

Временное правительство Сирии обвинило режим Башара Асада в провальной экономической политике, которая ввергла страну в полосу глубокого экономического кризиса и привела к очередному рекордному скачку девальвации сирийской лиры.

Об этом агентству «Анадолу» рассказал глава временного оппозиционного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа.

По его словам, представители умеренной оппозиции проводят переговоры с правительством Турции с целью частичного перехода к торговым операциям в турецкой лире.

«Режим Асада воюет с сирийским народом. Недальновидная политика Дамаска разрушила экономику. Народ обнищал. Если в конце 2019 года один доллар стоил 1000 сирийских лир, то сегодня американская валюта торгуется по курсу 4000 тысячи сирийских лир», — сказал Мустафа.

Он отметил, что последствия девальвации сирийской лиры бьют по всей стране.

«С октября 2019 года мы начали рассматривать возможность перехода к более устойчивой валюте в подконтрольных оппозиции районах севера Сирии. На фоне девальвации мы приняли решение помочь населению сохранить свои сбережения, провели переговоры с турецкими властями. Вводим в оборот турецкую лиру, желающие приобрести наиболее востребованные мелкие купюры турецкой лиры в почтовых отделениях», — констатировал глава правительства.

По его словам, решение принято в интересах сирийского народа, так как в ближайшем будущем сирийская лира вновь обесценится на фоне введенного в силу в США так называемого «Закона Цезаря» о защите гражданских лиц в Сирии.