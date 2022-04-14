На флагмане Черноморского флота РФ крейсере «Москва» «произошел взрыв», но США пока не могут оценить, был ли корабль поражен ракетой. Об этом 14 апреля в комментарии CNN заявил спикер Пентагона Джон Кирби.

По данным минобороны США, на российском крейсере произошел как минимум один взрыв – «довольно сильный, который нанес кораблю значительные повреждения».

В то же время, по словам Кирби, поврежденный российский военный корабль находился на плаву и «самостоятельно двигался через Черное море», вероятно, на ремонт в Севастополь.

Спикер Пентагона отметил, что крейсер «Москва» вместе с несколькими другими российскими судами находился примерно в 60 милях (около 96 км) к югу от Одессы.

Советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил 14 апреля, что крейсер накануне был сильно поврежден либо в результате «некомпетентности», либо в результате успешной атаки украинцев противокорабельными ракетами.