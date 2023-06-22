В ПАСЕ принята резолюция, подготовленная докладчиком по Лачинской дороге Паулем Гава.

Как сообщает АПА, сегодня в ходе летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) были проведены обсуждения по Лачинской дороге и принят проект резолюции, подготовленный докладчиком Паулем Гава.

В резолюции отмечается, что «Ассамблея пригласила парламентские делегации Армении и Азербайджана для обсуждения возможных шагов по построению благоприятного и эффективного диалога на основе тем, представляющих взаимный интерес, с целью снижения напряженности и установления искреннего сотрудничества.

Парламентская Ассамблея напоминает, что конфликт между Азербайджаном и Арменией длился более 30 лет, и обе страны взяли на себя обязательство разрешить его мирным путем после вступления в Совет Европы в январе 2001 года.

В резолюции говорится, что Ассамблея приветствует взаимное признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга и рассматривает это как первые шаги к прекращению конфликта, который уже привел к многочисленным смертям и трагедиям с обеих сторон».