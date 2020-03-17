В парламенте предложено приостановить заседания комитетов и комиссий

В Милли Меджлисе Азербайджана проходит заседание, посвященное обсуждению вопросов борьбы с угрозой коронавируса, сообщает во вторник Trend.

Председатель парламента Сахиба Гафарова отметила, что работа, проводимая в этой сфере в Азербайджане, высоко оценивается Всемирной организацией здравоохранения.

По словам Гафаровой, премьер-министр Али Асадов направил письмо с инструкциями местным органам исполнительной власти и руководителям государственных структур: «В письме содержится ряд требований по организации борьбы с угрозой коронавирусной инфекции. Одно из них — ограничение проведения заседаний, совещаний и собраний, и осуществление управления посредством телефона, мобильной связи и интернета. В связи с этим необходимо приостановить заседания комитетов и комиссий».