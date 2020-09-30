В Палестине призвали к смене генсека Лиги арабских государств

Организация освобождения Палестины (ООП) призвала к смене руководства Лиги арабских государств (ЛАГ)

Глава Исполнительного совета ООП Саиб Урейкат заявил, что действующий генсек ЛАГ Абу аль-Гейт потакает диалогу ряда арабских стран с Израилем вопреки интересам палестинского народа.

По итогам встречи с дипломатами из Иордании, Египта, Марокко и Туниса, Саиб Урейкат отметил, что Абу аль-Гейт «лишился доверия» арабского мира, игнорируя официальную позицию ЛАГ и Арабскую мирную инициативу.

«Действующий генсек ЛАГ отказался осуждать шаги ОАЭ и Бахрейна по нормализации отношений с Израилем, тем самым легитимизировав диалог с Тель-Авивом. Абу аль-Гейту порта покинуть свой пост», — подчеркнул Урейкат.