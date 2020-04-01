В ООН призвали страны продолжать метеонаблюдения, несмотря на пандемию

Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН, призвала государства продолжать наблюдения за погодой и климатом, несмотря на трудности, связанные с глобальной пандемией коронавируса. В заявлении, опубликованном в среду в Женеве, генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас напомнил о сохраняющейся опасности стихийных бедствий и необходимости их раннего предупреждения.

Последствия изменения климата и стихийные бедствия по-прежнему дают о себе знать, подчеркнул Таалас, добавив, что «пандемия COVID-19 создает дополнительные трудности и может усугубить многочисленные риски». «Поэтому очень важно, чтобы государства уделяли внимание национальным инструментам раннего предупреждения и наблюдению за погодой, несмотря на кризис, связанный с COVID-19», — констатировал генеральный секретарь.

Как пояснила пресс-служба ВМО, системы метеонаблюдения, например, их спутниковый компонент, а также в значительная доля наземных станций, работают в автоматическом режиме и, как ожидается, они продолжат функционировать без существенного ухудшения качества «на протяжении нескольких недель». Однако пандемия уже сказалась на работе некоторых элементов сети. В частности, резкое снижение интенсивности авиаперевозок лишило систему наблюдений важного источника информации о температуре в атмосфере, а также о направлении и скорости ветра. Кроме того, за последние две недели уменьшился объем сведений, поступающих с неавтоматизированных метеостанций, которые расположены в основном в развивающихся странах.(ТАСС)

| 2020-04-01T16:21:31+00:00 1 апреля 2020, 18:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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