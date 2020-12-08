В ООН призвали немедленно освободить Ассанжа

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть немедленно выпущен на свободу из тюрьмы или переведен под домашний арест в связи с распространением коронавирусной инфекции в тюрьме Белмарш, в которой он содержится. С таким призывом обратился во вторник к британским властям спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер.

В заявлении эксперт напомнил, что «британские власти первоначально задержали Ассанжа на основании ордера на арест, выданного Швецией в связи с утверждениями о ненадлежащем поведении сексуального характера». Однако с тех пор эти утверждения «были официально сняты ввиду отсутствия доказательств». «Сегодня его удерживают исключительно в превентивных целях, чтобы обеспечить его присутствие во время идущего сейчас суда по вопросу об экстрадиции в США, и этот процесс вполне может продлиться несколько лет», — констатировал Мельцер.

«Господин Ассанж не преступник, приговоренный к тюремному заключению, и он не представляет угрозы для кого бы то ни было», — напомнил спецдокладчик. Поэтому продолжительное одиночное содержание под стражей основателя WikiLeaks в тюрьме высокой степени обеспечения безопасности «не является ни необходимой, ни пропорциональной мерой и явно не располагает какой-либо правовой основой», подчеркнул Мельцер. По его словам, «страдания, которые были причинены Ассанжу в результате длительного одиночного заключения являются не только произвольным содержанием под стражей, но также пыткой и жестоким, бесчеловечным обращением».

С учетом пандемии и сообщений о том, что 65 заключенных заразились коронавирусом в секторе тюрьмы, где содержится Ассанж, необходимо предусмотреть «альтернативные меры, не связанные с содержанием под стражей», для лиц с медицинскими показаниями как у основателя WikiLeaks , который страдает от респираторных проблем, считает эксперт ООН. Мельцер считает, что британским властям не следует выдавать Ассанжа в США ввиду «серьезной озабоченности» по поводу соблюдения его прав в этой стране. (ТАСС)