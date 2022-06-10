Власти Великобритании отдают предпочтение переговорам с Украиной, а не Россией по проблеме подданных королевства, приговоренных в так называемой «Донецкой народной республике» к смертной казни. «Нашим приоритетом является работа с украинским правительством, чтобы попытаться как можно скорее добиться их освобождения», — заявил в пятницу, 10 июня, официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона.

Он также сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс подняла этот вопрос в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. На вопрос о том, будет ли Великобритания вести переговоры с РФ, чтобы добиться освобождения британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, на Даунинг-стрит указали на отсутствие «регулярного взаимодействия» с российскими властями. Кроме того, Аслин и Пиннер «находятся под защитой Женевской конвенции как военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Между тем, в ООН выразили обеспокоенность сообщениями о вынесении смертных приговоров в «ДНР» двум британцам и одному марокканцу, воевавшим на стороне Украины и попавшим в российский плен. «Управление верховного комиссара ООН по правам человека встревожено тем, что так называемый «Верховный суд» самопровозглашенной «Донецкой народной республики» вынес смертный приговор трем военнослужащим», — заявила журналистам в Женеве официальный представитель управления Равина Шамдасани.

Она указала на серьезные нарушения прав человека в «ДНР» и «ЛНР». «С 2015 года мы наблюдаем за тем, что так называемая судебная система в этих самопровозглашенных «республиках» не соблюдает основные гарантии справедливого судебного разбирательства, такие как публичные слушания, независимость и беспристрастность судов, а также право не быть принужденным к даче показаний. Такие судебные процессы над военнопленными приравниваются к военному преступлению», — подчеркнула Шамдасани. (DW)