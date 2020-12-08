В обмен на мирную деоккупацию Азербайджан предлагал Армении миллиардные инвестиции

Октябрьское заявление президента Ильхама Алиева о предложении Армении инвестиций в обмен на деоккупацию Азербайджанских территорий, кажется, находит свое подтверждение.

В интервью японской газете Nikkei в разгар боев в Карабахе Алиев в частности сказал, что неоднократно посылал бывшим президентам и правительствам Армении о готовности реализовать различные социально-экономические проекты в регионе Карабаха в случае добровольного ухода Армении оттуда.

«Сегодня люди в Нагорном Карабахе живут в бедности. Вы знаете, там полная безработица, бедность и инфраструктура разрушена. Мы были готовы инвестировать», – сказал Алиев Nikkei.

Однако отказ и непреклонность армянской стороны вынудило Алиева инвестировать в военную инфраструктуру, что и привело к достижению поставленной цели – освобождению оккупированных территорий, но с трагическими последствиями для Армении.

В понедельник, 7 декабря армянский Телеграм-канала @bagramyan26 обнародовал запись разговора третьего президента Армении Сержа Саргсяна и лидера Беларуси Александра Лукашенко о Нагорном Карабахе. В ходе разговора Лукашенко утверждает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал Саргсяну 5 млрд. за 7 районов Карабаха. Лукашенко, в частности, отмечает: «Дай ему районы (Карабаха), он (Алиев) заплатит, он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе». В ответ Серж Саргсян заявляет: «Я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от 7 районов».

Как сообщает news.am, после обнародования данной записи, офис Саргсяна получил многочисленные запросы от средств массовой информации, которые хотят выяснить, соответствует ли действительности содержащееся в аудиозаписи обсуждение, когда оно состоялось, где и почему до сих пор третий президент Республики Армения Серж Саргсян не говорил об этом. В связи с этим офис распространил заявление, в котором отмечено: «Непонятно, как запись непубличной беседы президентов во время встречи в узком составе на состоявшейся в Ереване 14 октября 2016г. сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказалась в интернете.

Офис третьего президента РА публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведенные в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор».

Какие могут быть комментарии? Об этом заявили в Посольстве Беларуси в Армении на просьбу Tert.am прокомментировать распространенную вчера аудиозапись.

«Состоялся полностью понятный разговор между двумя странами, которые пытаются урегулировать конфликт. Поэтому за комментариями обращайтесь к армянским коллегам», — заявили в Посольстве Беларуси в РА. («Turan»)