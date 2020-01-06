В ОАЭ вводят многократные туристические визы сроком на пять лет

Для увеличения числа туристов власти ОАЭ приняли решение ввести многократные туристические визы. Документы будут выдавать сроком на пять лет, визы для всех национальностей будут многократными.

— Мы принимаем более 21 миллиона туристов ежегодно, и наша цель состоит в том, чтобы утвердить страну в качестве основного мирового туристического направлении,- сообщил в твиттер премьер-министр Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Эмираты входят в пятерку самых популярных у россиян стран для путешествий. В 2018 году туристы из нашей страны оставили на курорте 1,3 миллиарда долларов.

Но чаще всего россияне летают на отдых в Турцию — за первое полугодие 2019 года на курорты страны ездили 2,7 миллиона человек. За такой же период, но в 2018 году, было на 400 тысч поездок меньше (kp.ru)