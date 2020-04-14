В Новой Зеландии в третий раз продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Новой Зеландии в третий раз продлили режим чрезвычайного положения на фоне распространения нового типа коронавируса в стране, сообщает Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.
Чрезвычайное положение было введено 25 марта и дважды продлевалось – 30 марта и 6 апреля.
«Режим чрезвычайного положения в стране для борьбы с распространением COVID-19 был продлен на семь дней», — сообщается в Twitter агентства.
Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 1072, девять человек скончались.(РИА Новости)