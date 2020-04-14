В Новой Зеландии в третий раз продлили режим ЧП из-за коронавируса

Власти Новой Зеландии в третий раз продлили режим чрезвычайного положения на фоне распространения нового типа коронавируса в стране, сообщает Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям.
Чрезвычайное положение было введено 25 марта и дважды продлевалось – 30 марта и 6 апреля.

«Режим чрезвычайного положения в стране для борьбы с распространением COVID-19 был продлен на семь дней», — сообщается в Twitter агентства.

Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 1072, девять человек скончались.(РИА Новости)
| 2020-04-14T09:23:33+00:00 14 апреля 2020, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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