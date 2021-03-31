В Нигере предотвращен госпереворот

Правительство Нигера заявляет, что в стране произошла попытка государственного переворота, и объявило о начале расследования. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ночь с 30 на 31 марта была предотвращена попытка государственного переворота. Открыто расследование, чтобы установить личности участников переворота и сообщников, чтобы передать их в руки правосудия», — говорится в сообщении.

В ночь на 31 марта в районе поблизости от президентского дворца в центре Ниамея велась стрельба.

Примерно в 3.00 неизвестные открыли огонь из тяжелого оружия, зачем началась перестрелка. Стрельба завершилась примерно через час, но периодически случалась в разных кварталах города.