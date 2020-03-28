В Нидерландах за сутки умерли 90 человек с коронавирусом

Более 1,1 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса и 90 смертей зарегистрировали за сутки в Нидерландах. Как передает  РИА Новости, об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 8 603, скончались 546 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 8 603, скончались 546 человек.

По последним данным RIVM, за сутки было выявлено 1 159 новых случаев, таким образом, общее число заболевших возросло до 9 762. Количество летальных исходов за прошедшие сутки увеличилось на 93, всего от COVID-19 в стране скончались 639 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

| 2020-03-28T18:23:07+00:00 28 марта 2020, 18:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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