В Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении Boeing в Украине

Слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года возобновились в понедельник в Нидерландах. Заседания открываются после почти трехмесячного перерыва, в ходе которого защита Олега Пулатова должна была подробно ознакомиться с материалами дела и сформировать позицию по ряду вопросов.

Предполагается, что в ходе слушаний суд подведет итоги того, что обсуждалось на предыдущих слушаниях и что произошло с тех пор. Прокуратура должна будет предоставить информацию об уголовном расследовании. Защита обвиняемого и адвокаты, представляющие интересы родственников, погибших в результате авиакатастрофы, получат возможность выступить со своими замечаниями. Кроме того, защита получит возможность представить требования по следственным действиям.

Для слушаний забронировано четыре недели, с 8 июня по 3 июля, однако в суде рассчитывают завершить заседания к 26 июня. «Вместе с тем, когда речь идет об уголовных процессах, присутствует определенная непредсказуемость, — добавили в инстанции. — Обстоятельства могут потребовать сокращения, приостановки, переноса или даже отмены слушаний. Соответственно, расписание заседаний может ежедневно подвергаться изменениям».

В ходе слушаний, состоявшихся 9-10 марта, ряд вопросов остался нерешенным из-за того, что защита не имела достаточно времени для ознакомления с делом, насчитывающим 36 тыс. страниц. Предполагается, что к настоящему моменту представители Пулатова успели изучить документы и смогут представить свою позицию, в том числе предварительные возражения по делу.(ТАСС)