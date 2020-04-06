В Нахчыване у 18 человек обнаружен коронавирус

До сегодняшнего дня в Нахчыване коронавирус выявлен у 18 человек.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Минздрава Нахчыванской Автономной Республики. В информации отмечается, что в соответствии с действующим в стране карантинным режимом в НАР находятся под контролем находятся 2896 человек. 536 из них — лица из других регионов нашей страны и приехавшие в Автономную Республику.

«До сих пор тестовые проверки были проведены у 630 человек. По итогам повторных тестов у 18 человек был выявлен коронавирус (COVID-19). 1 человек излечился и выписан. Еще 17 человек, у которых обнаружен вирус, продолжают лечение в больнице особого режима. Осложнений нет», — отмечается в информации.