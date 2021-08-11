В центре Москвы перед церемонией бракосочетания была похищена невеста. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на Тверской улице. Похищенной оказалась 22-летняя Юлия Борисова.

По информации канала, девушку прямо перед церемонией посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Как выяснилось, это сделали родители и бабушка невесты, которым не понравился ее избранник — 31-летний Виктор Данилов. Жених уже сутки не может связаться с Борисовой. Он уже обратился в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку.