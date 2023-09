Украинская армия относительно медленно, но уверенно развивает свое наступление на южном участке фронта в Запорожской области и на восточном — в районе Бахмута. Хотя в Москве продолжают по инерции говорить о провале или захлебывании продвижения ВСУ, от реальности никуда не уйти.

В целом в российской столице все чаще говорят о необходимости переговоров и даже готовности к ним, но на своих условиях. Там даже от министра иностранных дел Сергея Лаврова прозвучала достаточно новая мысль, что Москва готова смириться с территориальной целостностью Украины, но только в случае ее нейтрального и внеблокового статуса.

Проблема в том, что все эти запоздалые сентенции категорически неприемлемы не только для украинского правительства, но и для общества. Никто не желает идти на поводу российских предложений о так называемом мире по двум причинам.

Во-первых, Москва в лице нынешнего руководства недоговороспособна. Вся российская политика иллюстрирует этот факт. Никаким документам, подписанным российскими представителями веры нет.

Во-вторых, даже говоря о мире, Москва продолжает вмешиваться во внутренние дела Украины и выставлять какие-то требования по изменению политики страны.

Естественно, что в Украине на такие условия не согласны и в Киеве никто не говорит о каких-то переговорах. Хотя они, в принципе, возможны, но только в случае ухода российских захватчиков со всей украинской территории до границ 1991 года. Из Крыма в том числе, потому что полуостров — это Украина.

И вот по российской столице поползли неясные слухи о каких-то вменяемых решениях. Мы уже были свидетелями таких выкрутасов в сфере великого и могучего в виде перегруппировок при форсированном отступлении из Харьковской области, непростых решениях в виде ухода с правого берега Днепра в Херсонской области и прочих жестов доброй воли. Тогда тоже по Москве ходили слухи, и потом они реализовывались в действия военно-административного характера.

Есть определенные основания считать, что слухи поползли не просто так, хотя они вполне могут быть частью российских ИПСО (информационно-психологических специальных операций). На такое в Белокаменной большие мастера.

Если отвлечься от возможности ИПСО, то налицо некоторое изменение российского политического тренда. Пока не слишком заметного, но, тем не менее, с определенной перспективой. Вызван он многими причинами. Не только военно-стратегическими, если речь идет о войне в Украине, но также политическими и дипломатическими.

Первая. В 2023 году России не удалось наступление в районе Купянск-Лиман и прорыв на его основе к Харькову. Хотя было сосредоточено более 100 тыс. солдат и офицеров, более 900 танков, большое количество артиллерии всех систем, продвинуться удалось на несколько сотен метров, а потом откатиться назад. Более того, значительную часть, причем лучшую, этой армии пришлось снять с этого направления и перебросить в Запорожскую область и в окрестности Бахмута, а также укрепить оборону Донецка. Хотя в направлении Купянска и предпринимаются наступательные действия, но их масштаб настолько мал, что о каком-то наступлении не приходится говорить.

Не удалось заставить украинское командование перебросить под Купянск-Лиман свои резервы и тем самым облегчить оборону в Запорожской области. Огромные потери в людях и технике в так называемом наступлении оказались напрасными. По мнению американского Institute for the Study of War (ISW) Россия не располагает никакими возможностями для масштабного наступления ни на каком участке фронта.

Со своей стороны, украинское командование разработало и осуществляет стратегию разрушения российской логистики не только в ближнем тылу, но и в дальнем. Особенно это видно на примере Крыма, который до недавнего времени считался относительно спокойным регионом, хотя и в него прилетало.

Теперь же не проходит и дня, чтобы на полуострове что-то не взрывалось или повреждалось. Последние удары по зданию штаба Черноморского флота (ЧФ), а также по военным аэродромам в Саках, Гвардейском и Джанкое показали неспособность российского ПВО закрыть небо над Крымом. Потери зенитных ракетных комплексов на полуострове столь велики, что их снимают с Дальнего Востока и везут в Крым. Оно и понятно, так как со стороны Японии России ничто не угрожает.

Во-вторых, возникает острая необходимость отвода основных логистических баз и корабельного состава ЧФ из Крыма, что сужает их оперативные возможности и растягивает плечи логистики обеспечения боевых подразделений. Транспортная нагрузка увеличится, а с ней как автомобильной, так и железнодорожной все возрастающие проблемы. О сложностях с топливом и на фронте и в стране мы не говорим. Об этом пришлось говорить даже Путину.

Вторая. Надежды на то, что президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его визита в США откажут в предоставлении ракет ATACMS (Army Tactical Missile System — Армейский тактический ракетный комплекс) рухнули окончательно. С их поставками в Украину фактически у российских войск не останется так называемого глубокого тыла. Вся оккупированная территория окажется в зоне досягаемости для ракетных подразделений ВСУ и заставит отнести важнейшие склады на собственно российскую территорию, что еще больше усложнит военную логистику. В свою очередь это неизбежно скажется на возможности российских войск вести боевые действия.

Сюда же следует отнести анонсируемые секретарем Совета безопасности Украины Алексеем Даниловым удары по российской территории ракетами украинского производства, часть которого развертывается в соседней стране. Такие удары уже были и, по словам Данилова частота их и дальность будут нарастать.

Третья. Последние события на Южном Кавказе показали распадение системы военно-политических и экономических союзов и организаций, созданных Москвой для контроля сопредельных государств.

Армения практически развернулась в сторону Запада, Молдова отказывается от 14 соглашений в рамках СНГ и правительство объявило, что произведет учет оставшихся документов на предмет их необходимости для страны.

Есть данные, что президент Касым-Жомарт Токаев предупредил Путина еще в апреле, что в начале будущего года Казахстан выйдет из ОДКБ. После этого фактически эта организация перестанет функционировать. Добавим предстоящую встречу руководителей центрально-азиатских государств с канцлером Германии Олафом Шольцем в формате 5+1 и становится понятно, что Россия теряет контроль по периметру своих границ.

Характерный пример. Эдускунта — парламент Финляндии рассмотрит вопрос, есть соответствующая петиция граждан, о закрытии российского консульства на Аландских островах. Как пишет московская «Независимая газета», оно появилось там, в том числе для того, чтобы следить за соблюдением демилитаризованного статуса этого архипелага, расположенного в Балтийском море, между Финляндией и Швецией — двумя странами, ныне находящимися в орбите НАТО. Тем самым два интегрированных в НАТО государства усиливают контроль над российской частью Балтийского моря, что еще больше сужает оперативные возможности соответствующего флота. Он и так ослаблен переброской кораблей в Черное море, так что придется ему не очень сладко.

И еще один пример некоторого движения в российских верхах. Известный политолог профессор Валерий Соловей в последнее время с поразительным упорством рассуждает о том, что октябрь станет решающим в отношении не только войны с Украиной, но и внутриполитических изменений в России.

Причем говорит он это из Москвы, что по российским законам весьма чревато. Тем не менее, профессор открыто рассказывает о приближающемся уходе Путина, выступает в столице и других городах с платными лекциями, где по его словам выдает инсайдерскую информацию. По его словам нынешний российский президент в выборах в марте 2024 года участия принимать не будет.

Чтобы такое себе позволять не только на зарубежных оппозиционных YouTube-каналах, в том числе украинских, но и в выступлениях перед аудиторией России нужно иметь очень мохнатую лапу в высших эшелонах власти.

В свою очередь это свидетельствует о том, что кремлевские башни интенсифицируют транзит власти и им очень важно найти какое-то решение для выхода из войны с Украиной и на этой основе начать урегулирование отношений с Западом.

Запускаемые слухи о так называемых вменяемых решениях призваны также проверить реакцию общества и особенно отпетых z-патриотов. После устранения Пригожина власть их меньше опасается, но все же за ними следит.

Следующий адресат — Запад. Месседж очень простой. Не следует сильно поддерживать Украину, так как все решится не на поле боя, а в результате внутреннего переустройства России. Путин скоро уйдет и мы, его наследники, как-нибудь договоримся с Киевом и восстановим в той или иной степени status quo ante bellum — положение, существовавшее до войны.

Ухудшающееся военное положение, экономические и финансовые проблемы заставляют российскую правящую элиту на что-то решаться. В каком виде это произойдет, мы скоро увидим.