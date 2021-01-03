В моргах Калифорнии не осталось мест

В американском штате Калифорния на фоне продолжающейся пандемии коронавируса закончились места в моргах. Об этом сообщает телеканал CTV News.

Владелец похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо рассказала о том, что за 40 лет ее работы в этой индустрии такая ситуация происходит впервые.

По ее словам, сотрудники бюро вывозят тела в шесть раз чаще (как минимум 30 раз в день), чем обычно.

Исполнительный директор Калифорнийской ассоциации похоронных бюро отметил, что процесс кремации тел значительно замедлился в штате: раньше на него уходили один или два дня, а сейчас это может занимать более недели. (gazeta.ru)