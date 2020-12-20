В Минске силовики разгоняют колонну протестующих, идут аресты

В минском микрорайоне Грушевка силовики разогнали колонну протестующих. Об этом сообщает РИА «Новости».

После полудня в Грушевке сформировалась колонна из протестующих, которая шла по дворам. По ходу шествия к колонне присоединялись новые люди. Прибывшие в микрорайон силовики разогнали митингующих. Некоторые из них разбежались по дворам, однако есть и задержанные

Задержания подтвердила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Несколько человек были задержаны сегодня за участие в несанкционированных массовых мероприятиях», — сказала она.

Ранее в оппозиционных Telegram-каналах появился анонс «Марша народного трибунала», запланированный на 20 декабря .