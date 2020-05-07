В Минске почтили память Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева

6 мая 2020 года в Минске по инициативе Посольства Азербайджанской Республики в Республике Беларусь в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел митинг-реквием, посвященный памяти Героя Советского Союза Наджафгулу Рафиева.

На митинге присутствовали представители Посольства Азербайджана, Московского района Минска, азербайджанской диаспоры. В мероприятии также приняла участие делегация Исполкома СНГ во главе с первым заместителем Председателя Исполнительного комитета СНГ Виктором Гуминским. Участники митинга возложили цветы к мемориальной доске героя-танкиста.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Республике Беларусь, Постоянный полномочный представитель Азербайджанской Республики при уставных и других органах Содружества Латиф Гандилов поздравил всех присутствующих с приближающимся Днем Победы, напомнив, что в годы войны много азербайджанцев воевало за освобождение белорусской земли. «Хотел бы поблагодарить весь белорусский народ, главу государства за такое внимание не только к своим героям, но и к героическим представителям других стран», – добавил он.

Звание Героя Советского Союза Наджафгулу Раджабали оглы Рафиев получил за мужество и героизм, проявленные в боях при освобождении Беларуси. Его именем названа одна из улиц в Московском районе Минска, где и установлена мемориальная доска. Командир танкового взвода умело организовал действия своей части в ходе операции «Багратион». Его танкисты в сражении под Бобруйском овладели переправой через реку Птичь и, захватив шоссе Бобруйск-Глуск, перерезали пути отхода противнику. Затем, преследуя врага, танковый взвод ворвался в населенный пункт Ленино (Горецкий район) и первым вошел в Барановичи. Тем самым были спасены жизни сотен людей.

Посол отметил, что азербайджанский народ чтит память участников Великой Отечественной войны. «Для нас День Победы – святой день. Мы помним о погибших в боях за нашу общую Родину, о защитниках, пропавших без вести или замученных в фашистских застенках, о тех, кто, не жалея сил, помогал фронту из тыла», – сказал Латиф Гандилов. Он подчеркнул важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и необходимость патриотического воспитания подрастающих поколений.

В свою очередь первый заместитель Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский напомнил, что 2020 год объявлен в Содружестве Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. «В наших странах проводится огромная работа по сохранению памяти о тех, кто в суровые годы лихолетья отстоял свободу и независимость нашей родины. Мы делаем все, чтобы эта память жила в наших сердцах, чтобы наши дети, внуки и правнуки знали, какой ценой была добыта эта Великая Победа. Вечная память героям», – сказал Виктор Гуминский.

Он подчеркнул, что в годы войны Победу плечом к плечу ковали представители разных национальностей. «Стойкость, героизм и патриотизм героев-освободителей, их единство и дружба является для нас примером. Мы равняемся на них и делаем все возможное, чтобы дружба народов Содружества крепла, а жизнь людей с каждым днем становилась лучше», – отметил Виктор Гуминский.