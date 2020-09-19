В Минске начался марш оппозиции

Марш оппозиции, ранее анонсированный как «блестящий марш», начался в субботу у Комаровского рынка в Минске. Как передает корреспондент ТАСС, в нем принимают участие более тысячи человек. Организаторы призвали участников шествия приходить в яркой одежде, в блестках и с яркими плакатами.

Недалеко от рынка, который оппозиция обозначила в качестве отправной точки, были замечены автозаки. Милиция проверила аккредитации у работающих на месте журналистов, в числе которых съемочная группа германского телеканала ARD, и предупредила о необходимости держаться от протестующих на расстоянии порядка 50 м.

По оценке корреспондента ТАСС, к 15:00 — времени, на которое запланировано начало шествия, у рынка собрались около 20 человек. Люди продолжали подходить, и примерно в 15:20 колонна отправилась в сторону улицы Максима Богдановича.

По мере продвижения колонна увеличивается, к ней присоединяются новые участники, которых уже более тысячи. Одежда многих из них выдержана в красных и белых тонах, которые являются символом оппозиции, у некоторых демонстрантов в руках раскрытые зонтики этих цветов. Колонна движется по тротуарам в сторону центра Минска, не выходя на проезжую часть. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в знак поддержки. Протестующие скандируют призывы освободить «политзаключенных» и лозунг «Не забудем, не простим». Милиция пока не вмешивается в происходящее, лишь снимая участников шествия на видеокамеру.