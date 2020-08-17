В Минске началась новая акция протеста

К вечеру 17 августа Колонны людей стекаются с разных сторон на площадь Независимости в Минске. В настоящее время у Дома правительства Беларуси уже собралось несколько тысяч человек, сообщает TUT.BY.

Как отмечается, белорусы возмущаются по поводу увольнения директора Купаловского театра Павла Латушко, который на прошлой неделе приходил на площадь Независимости и призывал к отставке главу МВД Юрия Караева. Также у памятника Ленину все желающие выступают в режиме открытого микрофона. Первым вышел священнослужитель. Он призвал не подходить слишком близко к Дому правительства, потому что это режимный объект и у властей будет легальный повод жестко наказать участников акции.

В то же время протестующие скандируют: «Выпускай!»