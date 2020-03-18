В Минобороны Азербайджана приостановлен прием граждан

Министерство обороны Азербайджана временно осуществляет прием и регистрацию граждан только посредством электронной почты и телефонной связи, сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

В связи с мероприятиями, проводимыми Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики, созданным с целью предотвращения опасности, которая может быть вызвана инфекцией коронавируса (COVID-19), Министерство обороны начало осуществлять прием и регистрацию граждан только посредством электронной почты и телефонной связи.

В целях обеспечения непрерывного приема и оперативности рассмотрения обращений граждан просьба обращаться по электронной почте [email protected], [email protected] или на горячую линию (012) 912 Министерства обороны.

| 2020-03-18T19:48:35+00:00 18 марта 2020, 21:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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