Россия не против того, чтобы США присоединились к переговорам по Донбассу, но не понимает, что Вашингтон может привнести в них. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА «Новости».

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему, в-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат, и не очень представляем себе, готовы ли они делать то, что является абсолютным императивом — то есть сдерживать клиентов в Киеве и добиваться от них движения к выполнению минского комплекса мер», — пояснил представитель МИД России.

Он также отметил, что Россия допускает контакты с США по Украине, однако «точных договоренностей пока нет».