«Что касается совершенно ошибочного толкования и необоснованных утверждений премьер-министра Армении по положению трехстороннего заявления относительно Зангезурского коридора, то отметим, что под Зангезурским коридором подразумевается восстановление именно исторической связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, что предполагает использование данного коридора в мирных и гуманитарных целях».

Об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики Айхана Гаджизаде на заявление, озвученное премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления на заседании правительства 10 ноября 2022 года.

Сообщается, что согласно трехстороннему заявлению, Армения обязуется открыть беспрепятственное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчываном: «Здесь речь идет об использовании дороги лишь для людей, грузов и транспорта, но не в военных целях, как в случае с Лачинским коридором. Наряду с экономической и коммуникационной значимостью обеспечения этой связи неоспоримо ее гуманитарное значение для восстановления традиционных географических связей в регионе и, таким образом, обеспечения устойчивого мира в регионе».