В Мадриде почтили память жертв армянских террористов

В посольстве Турции в Испании почтили память жертв террористов из армянской организации JCAG, сообщает Агентство Анадолу.

2 июня 1978 года армянские террористы открыли огонь по автомобилю дипмиссии Турции, в результате чего погибли супруга посла Неджла Кунералп, старший брат главы дипмиссии Бешир Балджирглунун и водитель Антонио Торрес Олмедо.

На церемонии поминовения присутствовали посол Турции в Мадриде Джихад Эргинай, военные атташе, дипломаты и сотрудники посольства.

Присутствующие почтили минутой молчания память жертв кровавых преступлений армянских террористов.

Посол Турции в Испании Джихад Эргинай напомнил, что армянские террористы из таких организаций, как ASALA, JCAG, ARA и «17 ноября», начиная с 1970 гг убили 42 гражданина Турции, в том числе 31 дипломата.

«Армянские террористы не достигли своих целей и так будет впредь. Миролюбивый турецкий народ, следующий заветау Мустафы Кемаля Ататюрка, никогда не совершал кровавых преступлений и геноцида, ни в один из периодов своей истории», — подчеркнул Эргинай.

По его словам, Турция и турецкий народ во все времена протягивала руку помощи миллионам нуждающихся во всем мире, что вновь проявилось в период пандемии.