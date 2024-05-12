В Литве в воскресенье прошли президентские выборы и референдум об изменении статьи конституции, фактически запрещающей двойное гражданство. Избирательные участки закрылись в 20 часов по местному времени (21:00 по бакинскому времени).

На выборах президента избиратели выбирали между восемью кандидатами. Среди них — действующий президент Гитанас Науседа, бывший председателоь партии Христианских демократов Игнас Вегеле, премьер-министр Ингрида Шимоните, бывший председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас.

Кандидату для победы нужно набрать больше 50 процентов голосов. Если ни одному из них этого не удастся, через две недели будет организован второй тур, где встретятся два кандидата, набравшие больше всего голосов.

На голосовании на референдуме граждане решают, стоит ли изменить 12 статью конституции страны, постулирующую, что никто, за исключением отдельных случаев, не может быть одновременно гражданином Литовской республики и другого государства. Поправка убирает это правило. Это должно позволить литовцам сохранять гражданство в случае получения паспорта другой страны.

Явка на голосовании составила чуть больше 59 процентов избирателей. Это наивысший результат с 1997 года, когда в первом туре проголосовали больше 71 процента граждан.

Для принятия конституционной поправки за неё должны проголосовать больше половины литовцев, обладающих правом голоса.

Оглашение результата подсчётов ожидается после полуночи. Вегеле на пресс-конференции объявил, что он проходит во второй тур вместе с Науседой, передаёт издание «Делфи».

Одной из основных предвыборных тем для кандидатов стала возможная угроза со стороны Москвы. Президент Науседа и премьер-министр Шимоните в ходе дебатов признались, что хранят дома продукты на случай начала войны, рассказывает Reuters. Все ключевые, по предварительным опросам, кандидаты сходятся в вопросе об опасности России, но предлагают разные способы противодействия ей. При этом Литва остаётся одним из ключевых спонсоров Украины в её отражении российского вторжения.