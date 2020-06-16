В Литве почтили память жертв советской оккупации

В Вильнюсе в понедельник, 15 июня, в 80-ю годовщину ввода советских войск на территорию Литвы, министры иностранных дел трех стран Балтии и Польши возложили венки к памятнику жертвам советской оккупации. Памятным событиям 1940 года была также посвящена виртуальная выставка литовского особого архива, открывшаяся в этот день. Она рассказывает об обстоятельствах, при которых Литва вошла в состав СССР и которые до сегодняшнего дня осложняют отношения между Вильнюсом и Москвой.

«80 лет назад начался один из самых болезненных периодов литовской истории», — написал президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в Twitter. По словам политика, советская оккупация спровоцировала «убийственный террор», в результате которого «тысячи людей были убиты, брошены за решетку и оказались в изгнании». (DW)