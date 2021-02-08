В Латвии запретили «Россия-РТР» на год

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) запретил ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» в Латвии сроком на один год. Об этом совет сообщил в понедельник, 8 февраля. «Решение принято в связи с выявлением четырех серьезных нарушений законодательства, связанных с возбуждением ненависти, подстрекательством к насилию и провокацией военного конфликта», — пояснил NEPLP.

Председатель совета Ивар Аболиньш подчеркнул, что власти Латвии «защищали, защищают и будут защищать свое информационное пространство».

В конце января стало известно, что вещание телеканала «Россия-РТР» приостановлено на три месяца после того, как NEPLP зафиксировал ряд нарушений в передачах «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут», посвященных Украине. «Подстрекательские высказывания и разжигание войны со стороны кремлевской пропаганды недопустимы на территории Латвии», — заявил Иварс Аболиньш. (DW)