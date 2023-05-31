Парламент Кыргызстана проинформировал, что принял закон, предписывающий чиновникам в обязательном порядке знать государственный (киргизский) язык.

«Депутаты рассмотрели и приняли в третьем чтении проект конституционного закона «О государственном языке Кыргызстана», — указала представитель парламента.

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша (Верховного совета), закон нацелен на то, чтобы установить «правовые основы» применения государственного языка. Теперь все госслужащие и муниципальные служащие должны знать киргизский язык или же им предпишут покинуть свои должности. Кроме того, местные телерадиокомпании должны будут производить более половины контента на государственном языке.(Газета.ру)