Бывший спикер кыргызского парламента и брат экс-президента страны Асылбек Жээнбеков арестован на два месяца, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.

Асылбек Жээнбеков и вице-спикер парламента Торобай Зулпукаров проходят по делу о коррупции при разработке крупного золоторудного месторождения «Кумтор».

По версии следствия, с 1992 по 2019 год некоторые должностные лица уполномоченных государственных органов и руководство горнодобывающей компании «Кыргызалтын» заключали заведомо невыгодные для страны соглашения о разработке рудника с целью получить личную выгоду.

Брат задержанного Сооронбай Жээнбеков ушел с поста президента Кыргызстана 15 октября 2020 года. Он принял решение об отставке на фоне массовых протестов несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Перед уходом он назначил премьер-министром представителя оппозиции Садыра Жапарова, который впоследствии был избран президентом страны.