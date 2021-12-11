При этом, Песков подчеркнул, что Россия имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении. Он также указал, что Москва видит проблему боевом применении Киевом поставленных Турцией дронов, а также в том, что «американское вооружение приближается к нашей территории».

Представитель Кремля отметил, что все это «подталкивает Киев» к силовому решению внутреннего конфликта на юго-востоке Украины.

«И если они вновь начнут наступление против своих собственных людей, это будет еще одна катастрофа для Европы», — подчеркнул Песков (lenta.ru)