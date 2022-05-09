Родриго Чавес в воскресенье вступил в должность президента Коста-Рики, сменив на этом посту Карлоса Альварадо. Торжественная церемония, трансляцию которой вела на своем сайте газета La Nacion, состоялась в парламенте республики. На мероприятие были приглашены порядка 100 делегаций от разных стран и международных организаций.

Почти половину жизни 60-летний президент, экономист по образованию, проработал во Всемирном банке. В 2019 году он вернулся на родину и в конце осени стал министром финансов в правительстве Альварадо, однако уже в мае 2020 года ушел в отставку из-за разногласий с главой государства.

Летом 2021 года Чавес объявил о выдвижении на пост президента от центристской партии «Социал-демократический прогресс». В первом туре выборов 6 февраля текущего года он занял второе место, уступив представителю партии «Национальное освобождение» Хосе Фигересу, но 3 апреля победил во втором туре с 52,86% голосов. В ходе кампании Чавес обещал создавать новые рабочие места, привлекать дополнительные инвестиции, бороться с коррупцией и повышать эффективность социальных расходов. (ТАСС)