В Киеве установили мемориал журналисту Павлу Шеремету

В Киеве установили мемориал, посвященный журналисту Павлу Шеремету, сообщает в понедельник «Украинская правда».

«Памятный знак установили на улице Ивана Франко — неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где он был убит. Автор мемориала — известный украинский скульптор Назар Билык. Памятник выполнен в лаконичном стиле — белый лист бумаги с именем и фамилией погибшего, а также слова внизу «На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист», — говорится в сообщении.

Павел Шеремет — белорусский, российский и украинский журналист погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года. В его машине сработало взрывное устройство.

Украинские правоохранительные органы 12 декабря 2019 года объявили, что подозревают в убийстве Шеремета пять участников силовой операции в Донбассе — Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко. Позже в полиции уточнили, что Грищенко по делу Шеремета проходят в статусе важных свидетелей. Киевский суд взял под стражу Антоненко, а также Кузьменко, которая, по версии следствия, установила взрывное устройство, Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который сначала заменили на ночной, затем ее освободили под залог.