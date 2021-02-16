В Киеве состоится показ фильма «Бесконечный коридор» к годовщине Ходжалинской трагедии

22 февраля 2021 в 19:00 по инициативе и при содействии Общественного Союза «Совет Азербайджанцев Украины» в кинотеатре «Жовтень» состоится показ документального фильма «Бесконечный коридор» («Endless corridor»).

Документальный фильм, снятый независимым литовским режиссером Александрасом Брокасом, рассказывает о событиях Ходжалинской трагедии — нападении армянских военных и военных 366-го мотострелкового полка бывшего СССР на азербайджанский город Ходжалы 26 февраля 1992 года и массовые убийства мирных жителей города. «Бесконечный коридор» состоит из сюжетов и интервью, снятых очевидцем Ходжалинской трагедии, литовским журналистом Ричардом Лапаитисом.

Ходжалинская трагедия — это убийство как минимум 613 человек, преимущественно мирного населения, азербайджанского происхождения в городе Ходжалы армянскими вооруженными формированиями, которое называют крупнейшим и самым жестоким кровопролитием Первой карабахской войны.

В «Бесконечном коридоре» раскрыты малоизвестные факты о Ходжалинской трагедии, документальная хроника и фотоматериалы очевидцев событий. Фильм получил призы в номинациях «Лучший документальный фильм» и «Лучшая режиссура» Международного кинофестиваля Тенерифе в 2015 году, а также награду «За выдающиеся достижения» гуманитарной премии Accolade того же года.

На мероприятии будут присутствовать режиссер фильма Александр Брокас, народные депутаты Украины Людмила Марченко, Александр Мережко, Марьян Заболоцкий, Валерий Колюх, Алёна Шкрум, и.о. Главы государственного космического агентства Украины Михаил Лев, Председатель Духовного управления мусульман Украины Муфтий Шейх Саид Исмагилов, Председатель ДУМК Муфтий Крыма Шейх Айдер-Хазрат Рустемов, Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, Генеральный директор Директората цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры України, заместитель головы Наблюдательного совета АО «Укрпошта» Фарид Сафаров, вр.и.о. главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Алексей Пинчук, сопредседатели РАУ Олег Крапивин и Хикмет Джавадов, Председатель Всеукраинского конгресса фермеров, Глава общественного объединения «Агро-Продовольственная Рада» Иван Слободяник, народный артист Украины Гурбан Аббасов и другие.