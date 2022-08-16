Взрывы под Джанкоем в оккупированном Россией Крыму – это демилитаризация в действии.

Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Твиттере, передает Укринформ.

«Утро возле Джанкоя началось со взрывов. Еще раз напомню, что Крым нормальной страны — это о Черном море, горах, отдыхе и туризме. А оккупированный российскими боевиками Крым — это о взрывах складов и росте смертельной опасности для захватчиков и злодеев. Демилитаризация в действии», – отметил Подоляк.

Как сообщалось, в Джжанкойском районе временно оккупированного российской федерацией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил о попадании в склад боеприпасов оккупантов.