Останки погибших защитников завода «Азовсталь» в Мариуполе (Донецкая область), полученные в рамках обмена между Украиной и Россией «160 на 160», уже находятся в Киеве. Об этом 7 июня в Telegram сообщила Ассоциация семей защитников «Азовстали».

Представитель полка «Азов» Анна Головко сообщила, что тела 160 украинцев, переданных россиянами во время обмена, – из руин разрушенного завода, пишет АР. По меньшей мере, 52 из этих тел считаются останками бойцов полка «Азов», рассказала Головко в комментарии «Общественному».

«Обмен состоялся. Наших, именно полка «Азов», там 52 погибших. По похоронам – пока информации нет. По информации от патронажной службы на данный момент, хоронить будут, скорее всего, всех сразу. По согласию родителей», – сказала она.

Патронатная служба полка «Азов» встретила и вместе с врачами провела осмотр и описание тел, рассказали в Ассоциации семей защитников «Азовстали».

«Среди погибших только треть – бойцы полка «Азов», принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется. В настоящее время судмедэксперты ведут работы, которые по времени, предварительно, могут длиться до трех месяцев», – говорится в сообщении Ассоциации.

Со временем семьи погибших вызовут на экспертизу и процедуру опознания.

«Продолжаются переговоры и решение организационных вопросов по дальнейшему обмену телами погибших героев», – отметили в Ассоциации.

Полк «Азов» был одним из подразделений, почти три месяца защищавших завод в Мариуполе.

Обмен останками между Украиной и РФ в формате «160 на 160» состоялся 4 июня на передовой в Запорожской области. (gordonua.com)