Участки для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию открылись в большинстве регионов Казахстана, передает РИА «Новости».

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской и Кызылординской областях участки открылись и закроются на час позже из-за разницы во времени. Голосование завершится в 20.00 (18.00 по Баку).

Заместитель председателя Центризбиркома Казахстана Константин Петров заявил, что по состоянию на 7.00 времени Нур-Султана (05.00 мск) в 12 регионах открылись 8 089 участков референдума.

«Также голосование началось на 12 участках при представительствах республики в 10 иностранных государствах. На 36 участках <…> голосование началось в шесть часов утра местного времени», — добавил он.

Всего в Казахстане 10 012 избирательных участков, из них при представительствах страны 65 участков в 52 государствах.