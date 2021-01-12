В Карабахе будут развивать «черный туризм»

Туризм на освобожденных территориях будет активно развиваться, и сейчас уже продумываются разные варианты и рассматриваются многочисленные предложения.

Заведующий сектором по связям с общественностью и СМИ Госагентства АР по туризму Кенан Гулузаде заявил #, что время развития туризма на освобожденных территориях зависит от нескольких факторов – обеспечения безопасности, создания соответствующей инфраструктуры и возвращения в данные регионы граждан. Параллельно с этим готовятся туристические продукты, маршруты, стратегия развития туризма региона, брендирование и т.д. Направление будет открыто и для внутреннего, и для внешнего туризма. В Карабахе ожидается развитие в первую очередь внутреннего туризма, потому что этот регион интересен для всего населения страны. Он интересен и для азербайджанцев, проживающих за рубежом, а также для иностранцев в первую очередь из тех стран, которые проявляют традиционный интерес к азербайджанским туристическим продуктам. По словам Гулузаде, первая группа гидов по Карабаху готовится еще с конца прошлого года. Подготовка специализированных кадров в этой сфере –продолжительный процесс.

Он отметил, что в Карабахе будут развиваться разные виды туризма и в том числе специфический «черный туризм».

«На последнем совещании господин президент поручил, чтобы в Карабахе были определены места, которые будут демонстрировать последствия оккупации Карабаха Арменией. Большие разрушения были нанесены оккупантами памятникам нашей культуры и архитектуры, инфраструктуре и т.д. Есть в мире практика сохранения разрушенных объектов и демонстрация их посетителям. В соответствии с определенными местами будут выстраиваться туристические маршруты, чтобы посетители видели масштабы разрушений, те ужасы, что были сотворены с нашими землями на протяжении последних тридцати лет»,– сказал Гулузаде.

Заведующий кафедрой туристического бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента профессор Бахадур Билалов отметил огромный потенциал развития туризма на освобожденных территориях. В частности, там можно развивать рафтинг на горных реках, использовать термальные воды Кельбаджар.

Говоря о «черном туризме», он подчеркнул, что это новый вид туризма, который сейчас развивается во многих странах. Он связан с трагическими событиями в истории государства–войнами, стихийными бедствиями и т.д. Эксперт уверен, что на территории Карабаха нужен музей под открытым небом, который будет демонстрировать факты варварства со стороны армянских оккупантов. Одно дело слышать о таких фактах и совсем другое – увидеть все своими глазами.

«Нужно показывать туристам места, где шли ожесточенные бои, укрепрайоны. Стоит подумать о создании для туристов анимации, демонстрирующей взятие нашей армией Шуши, показывать в музеях фильмы об армянском терроре.

Председатель профсоюза санаторно-курортной системы и туризма Азербайджана Джамаладдин Исмаилов считает, что можно создать один музей, в котором будут сосредоточены все факты армянской оккупации, фотодокументы, свидетельствующие о варварстве Армении. Он отметил, что в Иерусалиме есть музей Холокоста, в котором собраны материалы, связанные с трагическим периодом еврейского народа, и его посещение оставляет неизгладимый след в душе. Нам нужно добиться такого же эффекта.

«Правда, сложно будет определиться с тем, где его создать, ведь весь Нагорный Карабах и 7 оккупированных районов Азербайджана сильно пострадали. «Черный туризм» будет пользоваться популярностью у жителей нашей страны, они будут посещать такие места сами, возить туда своих детей и внуков. Посещение подобных мест нужно сделать частью образовательной программы для школьников и возить их туда на экскурсии. Подрастающее поколение должно знать о том, что происходило на этой земле»,– подчеркнул он.

Иностранцев также может заинтересовать посещение подобных мест, и для них нужны гиды, которые будут знать, как преподнести информацию с учетом того, что далеко не все приезжающие из-за рубежа знают о происходившем. Но все-таки, по словам Исмаилова, большая часть иностранных туристов будут посещать Карабах не чтобы посмотреть разрушения, а чтобы насладиться красивой природой, чарующими видами этой земли. И надо разработать интересные, оригинальные предложения, которые привлекут их.