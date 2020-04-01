В Италии общее число жертв коронавируса превысило 13 тысяч

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его последствий в Италии за сутки составило 727 человек, достигнув 13 155 человек с начала пандемии.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

«Число выздоровевших достигло 16 847, на 1 118 больше, чем накануне. Число скончавшихся — 727, на данный момент инфицированных 80 572 — на 2 937 больше, чем накануне», — сообщил Боррели.

Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 110 574 человек.

| 2020-04-01T22:02:44+00:00 1 апреля 2020, 23:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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