В Италии из храма украли реликвию Иоанна Павла II

Реликвия, пузырек с несколькими каплями крови бывшего римского папы Иоанна Павла II украдена из церкви в Сполето, провинция Умбрия. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщило французское издание Le Figaro со ссылкой на заявление Ватикана.

Ампула с кровью была предоставлена в дар храму в сентябре 2016 года кардиналом Станиславом Дзивишем, тогдашним архиепископом Кракова, который на протяжении десятилетий был личным секретарем Иоанна Павла II.

Реликвия была украдена вечером 23 сентября, полиция начала расследование. В совершении преступления следователи подозревают сатанистов. (korrespondent.net)

| 2020-09-24T19:28:22+04:00 24 сентября 2020, 21:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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