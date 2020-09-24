В Италии из храма украли реликвию Иоанна Павла II

Реликвия, пузырек с несколькими каплями крови бывшего римского папы Иоанна Павла II украдена из церкви в Сполето, провинция Умбрия. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщило французское издание Le Figaro со ссылкой на заявление Ватикана.

Ампула с кровью была предоставлена в дар храму в сентябре 2016 года кардиналом Станиславом Дзивишем, тогдашним архиепископом Кракова, который на протяжении десятилетий был личным секретарем Иоанна Павла II.

Реликвия была украдена вечером 23 сентября, полиция начала расследование. В совершении преступления следователи подозревают сатанистов. (korrespondent.net)