В Тегеране решением властей закрыт Французский исследовательский институт. Это стало реакцией на карикатуры на религиозного лидера Ирана Али Хаменеи, опубликованные во французском юмористическом журнале Charlie Hebdo. Иранские власти обвинили Францию в святотатстве и заявили, что пересмотрят своё отношение к культурному сотрудничеству с Францией. Посол Франции в Тегеране вызван в иранский МИД.

Журнал Charlie Hebdo, известный едкой сатирой на политические темы, в декабре объявил среди читателей конкурс карикатур на аятоллу Хаменеи. Редакция добавила, что делает это в поддержку иранцев, борющихся за свободу, и хочет «высмеять этого религиозного лидера из другой эпохи, чтобы отправить его на свалку истории». 4 января в новом номере журнала были опубликованы рисунки победителей конкурса. Среди авторов были и иранские граждане, и люди иранского происхождения, живущие в других странах .

Публикация вызвала гнев у иранских властей. Представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Франция не имеет права оскорблять национальные и религиозные ценности мусульман под предлогом свободы самовыражения. МИД также заявил, что закрытие Французского института — лишь «первый шаг», который Иран предпринимает в ответ на публикацию в Charlie Hebdo, и что эта публикация была инспирирована сионистами. (svoboda.org)