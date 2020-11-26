В Ираке активизировались боевики ИГ

Международная террористическая организация «Исламское государство» активизировала свою деятельность в Ираке. Об этом заявил глава МИД страны Фуад Хусейн, передает РИА «Новости».

По его словам, группировка боевиков находится в определенных районах провинций Анбар, Киркук и Дияла и в некоторых районах провинции Найнава.

Он также отметил, что в Ираке под стражей находятся члены ИГ, у которых различные гражданства. В настоящее время Багдад ведет диалог со странами Западной Европы относительно их граждан, вступивших в террористическую организацию и совершавших теракты на территории страны.