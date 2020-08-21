В Институте истории издана новая книга по истории переселения армян на земли Северного Азербайджана

Институт истории Национальной Академии наук Азербайджана выпустил книгу «Последствия для региональной безопасности переселения армян на земли Северного Азербайджана».

Как сообщили Trend в пресс-службе Института истории, эта работа, как и «Иреванское ханство: российское завоевание и переселение армян на земли Северного Азербайджана» и другие фундаментальные исследования, написана в ответ на призывы Президента Ильхама Алиева.

Книга издана Общественным объединением «Историки Азербайджана» в рамках проекта, финансируемого Советом государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики. Авторами книги являются директор Института истории, академик Ягуб Махмудов и заведующая отделом «История Карабаха», доцент Гюнтекин Наджафли. Труд опубликован по решению Ученого совета Института истории, его техническим редактором является председатель Общественного объединения «Историки Азербайджана», доцент Мехри Ханбабаева.

Авторы отмечают, что в начале XIX века царская Россия начала реализовывать политику Петра I по переселению армян на Южный Кавказ – на земли Северного Азербайджана. Согласно Туркменчайскому (1828 г.) и Адрианапольскому (1829 г.) договорам началось массовое переселение армян как из гаджарского Ирана, так и из Османской империи на Южный Кавказ — на земли Северного Азербайджана. Для этого здесь вначале претворили политику кровавых расправ. Геноцид безоружного азербайджанского населения здесь совершили под руководством офицеров армянского и грузинского происхождения, служивших царской России — сисиановых, лазарянов, меликянцов, мадатовых. Как бы ни фальсифицировали эту историю армяне и проармянские силы, архивные документы царской России, распоряжения императора, инструкции, указания и другие документы по переселению армян подтверждают эту историческую истину!

В издании отмечается, что сегодняшняя трагическая история Южного Кавказа тесно связана с переселением армянского этноса на эту территорию, а точнее с кавказской политикой царской России. Сегодня Армения — самая серьезная угроза безопасности, очаг конфликта для Южного Кавказа, для региона в целом. Армения также представляет собой серьезную угрозу миру во всем мире. Источником этой угрозы является сфальсифицированная армянскими националистами история — выдумка о «Великой Армении».

Напомним, что в последние годы в рамках проектов, финансируемых Советом государственной поддержки неправительственных организаций, Общественным объединением «Историки Азербайджана» изданы, переведены на различные языки мира и распространены за рубежом труды «Иреванское ханство: Ханский дворец, разрушенный армянскими вандалами», «Иреванское ханство: Мечети Иревана, разрушенные армянскими вандалами», «Иреванское ханство: Иреванская крепость — героическая крепость» и «Чухурседские правители и иреванские ханы».