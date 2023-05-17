Согласно сообщению, опубликованному на Центральном телевидении Китая, китайское рыболовное судно перевернулось в центральной части Индийского океана.

Как передает #, на момент происшествия на борту находились 39 членов экипажа, и связь с ними была потеряна. Среди пропавших без вести на судне находились 17 граждан Китая, 17 граждан Индонезии и пять граждан Филиппин. Корабль принадлежал компании Penglai Jinglu Fishery Co., и инцидент произошел около 03:00 по местному времени.